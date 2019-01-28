台中三井OUTLET公車需求高 議長要求市府全面規劃

2019-01-28 13:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中三井OUTLET風光開幕，民眾建議公車路線能延伸方便採買，台中市議長張清照今天要求市府研議，並串連附近景點；市府交通局長葉昭甫表示，會就300、306及617等公車路線與業者進一步討論可行性方案。

市府民政局、交通局、環保局、社會局、法制局、秘書處等首長今天連袂到議會拜會議長張清照，張議長關心老人福利，詢問敬老愛心卡後續實施狀況外，也詢問海線公車相關問題，並指民眾建議將公車路線延伸至三井OUTLET。

張清照說，很多海線民眾關心當地交通問題，這些年他在海線爭取很多建設，加上三井OUTLET吸引不少人潮，部分民眾因此要求將公車延伸至三井OUTLET，他除了詢問可行性，也建議公車路線串連附近高美濕地、海洋生態館、大安媽祖園區等景點。

準社會局長李允傑說，市府近日會公布一套公平正義的敬老愛心卡方案，一千點的福利不變，但使用方式將避免濫用的弊端。交通局長葉昭甫則說，配合敬老愛心卡的計程車，也會擴大到有意願的車隊及個人，避免獨占市場。

葉昭甫說，目前到三井OUTLET的公車有308及310，300、306及617公車終點在三井OUTLET附近，會針對這3條路線進行研究，業者會考量車輛及司機調度的情況，最重要是搭乘人數需求多，業者配合意願自然高，交通局將進一步與業者討論可行性方案，並對串連附近景點的公車路線做詳細規劃。

台中港三井outlet park，是全台第一座濱海購物商城，搭上海港摩天輪，可以遠眺海面上的船舶！（資料照）

市府多位首長連袂拜會議長張清照（左三）。（議長張清照辦公室提供）

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