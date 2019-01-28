防兒虐擬推吹哨者制度 教長：讓通報零漏接

2019-01-28 13:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕一連串的兒虐案發生，衛生福利部部長陳時中昨天受訪時指出，未來將建立托嬰中心的吹哨者制度，讓從業人員勇於落實通報責任，保護還無法表達的嬰幼兒，盼能降低兒虐案發生。教育部長潘文忠今天說，上週和22縣市教育局處會商，達成10項精進政策，讓通報零漏接，也讓更多教育人員，教保人員成為小小孩的保護網，也希望大家發揮雞婆的個性，減少幼童與學生受虐。

托嬰中心的孩子還不會講話，若被施虐不會反映，家長有時也未必會察覺。外界曾建議在托嬰中心設監視器，但內部人員知道死角在哪，一旦兒虐發生在監視器死角，外人也無從得知。

陳時中說，為讓從業人員勇於通報，衛福部將建立吹哨者制度，且會優於機構所要求員工簽署的內部保密條款，讓吹哨者無後顧之憂。

教育部長潘文忠今早到基隆訪視準公共幼兒園，被問到公幼是否也要推吹哨者制度，他指出，目前就有通報機制，也賦予相關通報責任，比較希望去注意不只在幼兒園，或學校以外的場域受到虐待或施暴的孩子，要大家發揮雞婆角色。

他說，行政院各部會和地方政府都在努力合作保護小小孩平安長大，小孩在幼兒園或是學校，教育人員可以直接接觸看孩子有無異樣，除了原有通報機制外，幼兒園可思考學生輔導法，在園所不增加人力負擔下，讓這個機制也在幼兒園共同關注小小孩不要發生受虐。

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