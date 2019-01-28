雲林的茂谷柑上架了 在全家便利商店

2019-01-28 13:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林的茂谷柑今天在全家便利商店上架了，在全國3300家分店中，有1300家可以直接買到茂谷柑禮盒，也可以零買，1顆25元，2顆42元，民眾可吃到產地直送的新鮮雲林鮮果。

在雲林縣長張麗善牽線下，雲林的茂谷柑進入全家便利商店的供應鏈中，為雲林果農開闢新的通路，民眾也可便宜的買到當季最新鮮的茂谷柑。

全家部長黃正田表示，全家共有3300餘家分店，去年底曾和雲林縣合作協助銷售過剩的高麗菜，短短一週就賣了200噸，這次與雲林縣府合作行銷茂谷柑，一週預購期間，就接到6055箱禮盒訂單，今天更正式上架販售。

黃正田說，目前每家全家分店都可提供民眾預訂茂谷柑禮盒，有1/3約1300家分店提供茂谷柑上架，除有4台斤裝、每盒359元的禮盒，可提供零售，單顆25元，2顆賣42元，每顆尺寸是25公分。

張麗善表示，透過全家通路力量，讓雲林在地農產品增加多元銷售管道，希望未來有更多的合作機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/