「2019春遊苗栗」苗縣府結合120業者祭好康

2019-01-28 12:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕農曆春節連假，苗栗縣政府規劃苗栗好吃好玩的口袋景點，並推出「2019春遊苗栗」電子文宣，網羅苗栗18鄉鎮市「食、宿、遊、購、行」旅遊資訊，提供旅客完整的旅遊全攻略，即日起至3月3日聯合苗栗縣各大觀光公協會、觀光旅遊業者等共襄盛舉，匯集超過120間特約商家，帶來豐富好康優惠活動。

苗栗縣政府文化觀光局今天召開記者會行銷，文觀局長林彥甫表示，苗縣府另結合Youbike與在地豐富觀光資源，規畫「有騎有保庇」整合苗栗市、竹南及頭份共13條主題系列之自行車遊程，如苗栗市的參拜美食饕客遊或竹南後龍的海風慢魚雙輪行、頭份的蘆竹湳鐵馬遊等，歡迎遊客春節踩踏雙輪到苗栗深度旅遊。

苗栗縣徐耀昌縣長表示，三義及南庄鄉於2016年取得全台唯一的義大利「國際雙慢城」認證，已經讓苗栗的觀光軟實力躍登國際舞台。此外，苗縣府更積極拓展觀光發展，不僅活化台鐵舊山線資源，推出鐵道自行車（Rail Bike），成為全台熱門觀光新亮點，歡迎全國的鄉親朋友們利用年假，前來苗栗尋找不一樣的在地風采感受客庄情懷。

林彥甫指出，活動期間，凡於「2019春遊苗栗」特約商家（認明圓形標識貼紙），以任何形式出示「春遊苗栗」電子文宣首頁畫面，即可享有各項超值優惠，歡迎民眾春節假期來苗栗遊山玩水。

其中，Youbike微笑單車、飛牛牧場、尚順育樂世界、君樂飯店、香格里拉樂園、兆品酒店、湯悅溫泉會館及祺峰休閒公司等業者更加碼贊助多項好禮，例如後背包、一卡通紀念卡、收納輕巧小手包以及總價超過10萬元之票券，在春節期間與民眾抽獎同樂，活動詳情請上「苗栗玩透透」臉書粉絲專頁。

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