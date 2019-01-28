科技部長︰博士生3～5萬元津貼 可望今年9月實施

2019-01-28 12:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技部今天舉行年終記者會，科技部長陳良基提出營造友善學術環境的解方之一，他表示，博士生薪資是友善環境的一部分，給予博士生每個月3到5萬元的獎學金，理想狀況今年9月實施，經費補助額度約600人。

陳良基今天在科技部年終記者會中強調推動基礎研究的重要性，並提出「厚植基礎研究，擘劃台灣科技藍圖」的目標，他表示，今年整體科技預算，科技部預算去年達到新低365億元，今年提升到388億元，希望明年開始基礎研究經費有10%成長。

陳良基表示，今年初全國大學校長會議中他就提到，如何吸引科研人才留在台灣，參與台灣研究？包含營造友善研發環境、提升國際學術聲望，並積極參與全球性研究；其中博士生的薪資也是友善環境的一部分，已經跟教育部研商，理想目標是今年9月實施，最慢明年也要編列預算，希望可以創造提升學術環境。

陳良基說，博士生在台灣攻讀博士學位的時候，沒有任何收入是很辛苦的事情，但是在其他國家的博士生卻可以拿到蠻好的待遇，以國外來說，人民的8成薪資是博士生平均薪資，例如日本給薪標準是2萬3495元，美國是2萬7494元，歐洲是3萬9991元以上。

陳良基提出初步規劃構想，他指出，原則上會以獎學金而不是補貼的方式給予，每個月目標是3到5萬元，研商後公布真正方案，希望今年4、5月就可以定案，那期間剛好是學生報考博士班的時間，理想狀況是希望今年度9月入學的新生就可以適用。

對於經費來源，陳良基表示，1個博士生每個月大約需要4萬元，1年所需經費約50萬元，假定科技部和教育部各出一半，經費額度約600人，未來高階人才沒那麼充足情況下，1年進入的博士新生4000多人，還沒辦法全部涵蓋，因此會擇優補助，1年經費3億元左右，兩部會各分攤1.5億元，由於來不及編進今年預算，科技部和教育部會研商是否有經費餘裕今年9月就先啟動。

至於現在就讀中的博士生是否涵蓋在內，以及是透過科研計畫申請補助，還是另外申請？陳良基說都還要進一步與教育部協商，博士生初期2、3年比較困難，培養多年以後能力比較高，執行計畫貢獻度高，計畫給予經費也會提升，很多實驗室會有額外經費協助，收入比較多，是否涵蓋還要討論；但是能確定的是補助項目會多元發展，以探索研究為主體，人文、自然、工程和生醫科學四大領域都會一樣重視，以人才優越性來決定補助對象。

不過陳良基也表示，只是提高博士薪資無法解決博士生不足問題，如何讓業界願意放人回來學界進修是另外要努力的，國外業界會挑選優秀人才攻讀博士學位，國內不是沒有但是情況比較困難，會找業界和學校團隊研商，業界進修的部分如何處理。

陳良基也宣布，原訂2020年舉行的全國科技會議將提早到今年9月舉行，他表示，台灣創新力可以變成產業科技創新力，除了跨部會還要跨民間合作，今年把全國科技會議9月前召開，現在只有3季，從這個月就開始找各部會和民間規劃，1到9月在各地召開預備會議，願景是以人為本，希望科技解決社會需求提升經濟成長力，希望規劃出台灣未來面對第4次工業革命進入智慧未來的藍圖。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/