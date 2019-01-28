走趣走春！高雄推土、水、風、火4星座走春路線

2019-01-28 12:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕為期九天的金豬年年假即將到來，高市文化局所屬場域春節不打烊，並結合大眾運輸規劃土象、水象、風象、火象，共四種星象特質的文化走春路線，邀請遊客來高雄打卡與Hashtag。

文化局說明，第一條「好運旺旺靠山行」推薦給土象星座（金牛座、處女座、魔羯座）體驗，可到九曲堂車站旁的「鳳梨工場」，用鳳梨罐頭封罐機訂製一個屬於自己的心願罐，再搭配土象星座穩重又念舊的氣質，到「旗山車站-糖鐵故事館」吃冰棒享受復刻青春的單純美好。

第二條適合藝術家性格又浪漫的水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）的路線「隨波逐流好歡喜」，可到棧貳庫搭乘高雄港區最豪華的文化遊艇到「紅毛港文化園區」，透過擴增實境（AR）等科技，重現紅毛港的討海生活，或選擇到「打狗英國領事館」，玩賞全新的混合實境（MR）「打狗時空潛望鏡」裝置，傍晚時分，還能欣賞橘紅夕陽映照天與海。

第三條「讀冊野餐文青遊」專為容易三心二意但又隨時要保持形象的風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）設計，跟著重度文青的腳步前往「駁二藝術特區」，春節熱鬧重頭戲「駁二小夜埕」，文創手作市集、快閃品牌、熱門攤車、將在駁二「駁遊路」、淺三碼頭盛大登場，要沉澱心情還能走趟「高雄市立圖書館總館」，展露風象星座知性魅力。

第四條是為熱情又直率的火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）設計的「吉祥如意點燈趣」路線，無論拜拜或點光明燈，都是最對年節味的應景行程，在全台現存最大古蹟書院「鳳儀書院」點亮智慧燈，跟Ｑ版塑像合照享樂趣，還有香火鼎盛的「曹公廟」、「雙慈亭」和「天公廟」等，祈求平安與福氣。

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