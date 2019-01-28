賀生子送尿布當禮物 友竟要求退貨：我要搖籃

2019-01-28 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕有送就很好了！一名女網友日前去探望一名剛生產完的朋友，她和其他幾名朋友合資買了尿布、濕紙巾各一箱當禮物，沒想到剛當媽媽的朋友看到竟要求退貨，還指定要送搖籃給她，讓女網友氣到斷絕關係。

這名女網友到網路論壇「媽咪拜」透露，這名剛生產完的朋友和原PO「交情還算可以」，日前原PO和幾名朋友特地帶了尿布、濕紙巾各一箱前往探望，想表達一下心意，剛當上媽媽的朋友一看，竟回應「怎麼又是尿布，我收到很多尿不（布）了啦！不要再送了」，更扯的是，對方還當場要求退貨，並直接要禮物，「我小孩還差一個搖籃」。

原PO一聽氣炸了，「這位太太，我送你東西還嫌棄」，原PO也懶得再費力氣將禮物扛來扛去，就直接把兩箱禮物放著，以有事為由立刻走人，因為這件事原PO被氣到決定狠斷關係，「這朋友我要謝謝不再連絡！」

網友看完心有戚戚焉，「最討厭這種人，沒人欠你小孩什麼欸！還指定咧」、「好扯喔！有人送還嫌，真的很誇張！這種人好不知感恩」、「尿布和濕紙巾超實用的！這朋友不用聯絡了」。

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