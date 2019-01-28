鹿耳門天后宮文化季明揭幕 春節天天有得玩

2019-01-28 12:21

〔記者蔡文居／台南報導〕將邁入第27年的鹿耳門天后宮文化季系列活動，將於明天（農曆12月24日）「送神日」的「封印大典」揭開序幕，接著是獨具傳統年味的除夕夜「鹿耳門年夜祭」，一直延續到大年初五止。

鹿耳門天后宮主委林明俊表示，新春活動中，從除夕到大年初五的「鹿耳門天后宮台灣年」年節活動，樣樣都是精彩好戲。

鹿耳門天后宮總幹事尤進家表示，除夕夜的年夜祭，自晚上9點半開始，有台灣民俗藝陣團體表演、有祈年通寶船啟航、跟媽祖作伙圍爐、跨年守歲、開廟門、點頭香、拿「媽祖歲錢」、吃甜甜的圓仔湯來過新年等。

而大年初四早上10點的「迎喜神」，目前已列為台南市市定民俗，更是傳統祭典的典範；初五則有「跋四季籤」活動。

尤進家表示，此外，自大年初一起，邀請知名團體在鹿耳門天后宮大廟埕表演，早晚各一場，早上9點半、下午1點半起表演，每場時間90分鐘。初一上午妤芊共舞舞蹈團，下午青峰樂團；初二上午小菊子樂團、下午爵士樂團；初三上午為喜悅舞蹈團、下午為藝陣民俗團；初四早上迎喜神大典、下午藝姿舞集；初五上為午跋四季籤、下午藍調樂團表演。

尤進家表示，靜態展演則有鄭成功文物展，另有過平安橋、許願牌、蔭福旗等活動，歡迎大家來鹿耳門天后宮過個歡愉的新年。

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