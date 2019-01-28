竹南春節交管看這邊 警加強宣導讓民眾好過年

2019-01-28 12:12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕迎接即將到來的春節連假，苗栗縣警察局竹南分局、鐵路警察局台中分局竹南派出所分別展開宣導活動，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，除了加強年假交通疏導演練，另也進行居家安全、防貪犯罪等勤務，盼讓民眾安心過新年。

竹南警方提醒，配合國道春節管制措施，2月7、8日下午1點至6點國道3號西濱、大山及後龍交流道北上匝道實施高乘載管制，2月7至9日0至24時國道3號竹南交流道北上匝道實施封閉，若用路人遇到交通壅塞情況，也可向分局聯絡，協請交通出島。

竹南副分局長張中也於春節前辦理「重要節日提升交通事故處理執法品質講習」，共12梯次，讓每位警員接受3小時交通事故處理訓練及提升春節交通疏導作為，務必讓連假期間交通不打結。

鐵路警察局竹南派出所也趁假日期間，由副所長吳耀瑋率領警員張文柔、張仕學，至社區內進行犯罪預防及交通宣導；由於連假鐵路輸運量大，警方也提醒，乘車時須留意自身財務，若乘車時身體不適可隨時向站務人員聯絡，保障人身平安健康，才能開心過好年。

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