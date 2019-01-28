「1968」APP整合藍芽推播 走國5即時掌握路況

2019-01-28 12:12

〔記者陳宜加／台北報導〕春節連假將至，國5也是最有可能壅塞的路段。交通部高公局建議用路人，新版「高速公路1968」APP已整合藍牙交通資訊推播系統，針對國道5號主線、交流道入口平面道路建置發射器，讓用路人隨時透過藍牙訊號主動接收即時路況資訊。

高公局表示，去年12月20日推出新版「高速公路1968」APP，整合國5藍牙交通資訊推播系統，用路人行駛國5與台9、106乙等替代道路時，開啟APP與手機藍牙功能，即可接收國5宜蘭路廊路況資訊，並及時選擇最適合的行車路線，建議於春節連假期間多加利用。

為提供用路人主動式交通資訊服務，高公局去年2月試辦國5藍牙交通資訊推播系統服務，針對國道5號主線、交流道入口平面道路建置藍牙發射器，用路人可以透過藍牙訊號主動接收即時國5路況資訊。為拓展服務應用面向，整合於新版「高速公路1968」APP中。

高公局表示，用路人開啟APP與手機藍牙功能，主動接收下游30公里內的國5交通事件、旅行時間，以及台9、106乙等替代道路行車時間推播資訊；搭配「即時路況」介面中的「路況播報」，直接聽取路況語音播報，提供用路人參考並及時選擇最適行車路線。

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