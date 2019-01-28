搞浪漫！六福村邀春節入園玩泡泡

2019-01-28 12:09

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕六福村主題遊樂園區從本月30日到3月3日推出「甜蜜魔宮－公主的泡泡夢境」活動，阿拉伯皇宮變成充滿夢幻泡泡的甜蜜魔宮，十分浪漫，而且春節9天連假還有全民半價499元優惠，邀請遊客入園來一趟甜蜜夢幻的泡泡之旅。

六福村表示，甜蜜魔宮要帶領遊客進入「公主的泡泡夢境」，有神燈泡泡機、夢幻水晶球、鏡像萬花筒、旋轉蛋糕溜滑梯等全新奇幻的必拍景點，夢幻繽紛的五彩泡泡與中東氛圍濃厚的阿拉伯皇宮主題村結合，成了全國最具異國情調的泡泡旅程。

六福村表示，阿拉伯皇宮魔幻劇場也將配合上演全新劇碼「幸福的祕密」，皇宮內還有與觀眾互動交流的大型表演「七彩超乎想像的奇幻泡泡秀」，歡迎遊客來體驗。

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