東豐快4、5標完工未開放 中市府提醒民眾勿誤闖

2019-01-28 12:03

〔記者張菁雅／台中報導〕東豐快速道路第4、5標工程已在去年底完工，但第1、2標工程因正進行環評行政訴訟而停工，導致4、5標工程無法開放通車，為避免民眾誤闖，台中市政府建設局已設置紐澤西護欄阻隔，並提醒民眾留意交通警示，嚴禁闖入。

東勢－豐原生活圈快速道路工程共分為5標，其中，南起台8線與正二街路口，往北跨越台3線延伸至大甲溪段的東勢段第4、5標工程，已於去年底完工。

建設局長陳大田指出，東豐快速道路第4、5標工程雖已完工，但目前未開放通車，為避免民眾誤以為可進入該路段，市府已加強道路各閘道口安全警示標誌，並設置紐澤西護欄，以阻絕車輛誤闖，確保安全。

陳大田也說，對於受環評行政訴訟影響的第1、2標工程，以及銜接4、5標的第3標工程，建設局將盡速提送環評書件審查，在兼顧環保的前提下，盡快讓第1至第3標工程動工，為山城居民打造一條安全、合法、快速的回家道路。

建設局指出，東豐快速道路第4標工程長度928公尺，橋寬23公尺，為一座跨大甲溪的脊背橋塔，其造型意涵來自於守護大甲溪的「鯉魚伯公」傳說，設計以雙鯉魚造型，形塑流線身形及斜索，營造鯉躍龍門，守護大甲溪及山城居民的意象，成為當地新地標。

第5標東勢粵新堤防段工程，為台8線跨越台3線、銜接粵新堤防第4標大甲溪段，長度1297公尺，寬度從21.4至19.8公尺。建設局未來將配合粵新堤防段辦理電桿全線下地、東勢河濱公園照明改善計畫，以及納入前瞻計畫的食蔬公園整體規劃，讓周邊景觀更美觀。

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