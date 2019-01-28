關懷1500邊緣戶 嘉縣府與宮廟送圍爐年菜

2019-01-28 11:56

〔記者陳璟民／嘉義報導〕「邊緣戶囿於法令規定，無法像中、低收入戶獲得政府資源幫助。」嘉義縣政府與九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄大士爺廟等宮廟有察於此，募集225萬元，購買1500份年菜，今早在縣府舉行「年菜送暖，溫馨我嘉」愛心年菜捐贈活動，將由志工在春節前送達邊緣戶，讓他們在除夕夜享有圍爐好料，感受社會溫暖。

縣長翁章梁說，「年菜送暖，溫馨我嘉」活動，是他在社會局長任內，從二０一三年結合宗教力量開辦，讓邊緣戶在歲末全家共享社會溫暖，感謝各大宮廟、企業贊助經費，最初那年發送500份，連年增加到今年的1500份，謝謝嘉義縣慈善團體聯合協會居中規劃辦理。

九華山地藏庵董事長黃俊森表示，一般冬令救濟的對象，多以縣市政府、鄉鎮市公所列冊的中低收入戶為準，邊緣戶是瀕臨中、低收入戶的弱勢家庭，其實也需要社會關懷，地藏庵自始參與此活動，希望更多善心響應。

奉天宮董事長何達煌、配天宮動市長黃清田不約而同地說，廟宇資產「十方來，十方去」，很樂意配合縣府社會福利措施。

大士爺廟董事長蔡炳坤表示，該廟今年首次參與捐助年菜，「只要我還當大士爺廟董事長，就年年共襄盛舉」，宗教資源挹注社會公益，比前縣府在故宮南院開館、每年元宵節及去年台灣燈會在嘉縣等，一再要求各大宮廟出錢出力出人，搞得怨聲載道、敢怒不敢言，來得有意義。

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