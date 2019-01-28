歡樂賓果卅萬頭獎得主現身 開心高喊「年終獎金變多了」

2019-01-28 11:51

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市民余先生常在開貨車經過的桃園區中山東路金大發彩券買刮刮樂彩券，22日他又花100元買「歡樂賓果」，還幸運刮出8連線的30萬頭獎，讓他開心高喊：「年終獎金變多了！」上午更買了許多包子送給民眾分享喜氣。

余先生說，他在飲料公司當業務，常開車送貨經過金大發彩券行，他總會停下車買1、2張刮刮樂彩券試試手氣，雖然偶而會中獎，但總是中獎200、500元不等，從未中獎超過千元。

22日余先生又開車經過金大發彩券行，他下車到彩券行買了「歡樂賓果」，還特意選擇他妻子生日3月17日的序號「17」刮刮樂彩券，他說，刮著刮著，彩券露出象徵頭獎的「t.o.p」字樣，讓他又驚又喜，不敢相信自己真的中了頭獎，還反覆核對賓果遊戲的連線號碼，才確認真的有8條連線。

扣除稅金後，余先生還能拿到24萬元彩金，他說，除了拿一小部分的錢，買鞭炮讓金大發彩券行慶祝、買包子送給民眾分享喜氣外，其他的錢會交給他妻子運用，並包個大紅包給父母，讓全家人開心過個好年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/