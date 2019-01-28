科科等值！新北調降國高中部分領域授課時數

2019-01-28 11:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天在107學年度第2學期公私立高級中等學校暨國民中學校長會議中宣布，國中健體等3個領域教師每週授課節數調降至18節、高中職健體等4領域和實習分組教師每週授課節數調降至16節，今年2月起實施。教育局表示，除了落實科科等值，教師也能因應新課綱開發更多選修課程，今年也將投入5千萬元經費落實調降授課節數的規劃。

新北市教育局中等教育科長何茂田說，教師授課調降部分，國中3個領域包括健康與體育、藝術與人文、綜合等，從每週19節降為18節；高中職健康與體育、藝術、生活、全民國防教育，每週18節降為16節；實習分組教師每週授課也從18節降為16節。

因應教師每週授課節數減少，教育局也宣布將投入5千萬元經費，用於校方增聘教師、支付教師超鐘點費用。

何茂田說，調降教師每週授課節數，能精進教學，幫助學生多元適性學習，提昇學生受教品質。

新北市公私立高級中等學校暨國民中學校長會議今天在新北高中舉行，共126位公私立國高中職校長參加。

侯友宜表示，新北市在「在地就學」和「技職教育」等教育政策已奠定良好的基礎，更進一步打造K-12（幼兒園到高中職）的創新教育系統，加速提升新北市的教育競爭力。

侯友宜說，期待各教育階段能團結並充分交流對話，並積極推動「三語教育」包含中、英雙語及程式語言教育，加速新北與國際接軌，讓孩子獲得最好的照顧。

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