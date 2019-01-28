華航推客艙時尚 全新機上盥洗包2月上線

2019-01-28 11:24

〔記者陳宜加／台北報導〕華航今年喜迎60週年，陸續推出系列新產品。首波主打為長程航線的豪華商務艙、豪華經濟艙全新機上盥洗包，首度與戶外運動品牌The North Face合作，為客艙注入運動時尚元素。

華航表示，2月起「The North Face Red」初登場；「The North Face Black」則將於6月上線，包款兼具實用與機能性，產品內容也再升級。The North Face為全球戶外運動領導品牌，華航跨界合作，滿足時下旅客專業與時尚雙重需求。

華航全新機上盥洗包融合飛行元素，拉鍊採飄帶鑰匙圈，增加航空品牌識別度。包款設計方面，豪華商務艙突破傳統包款，採戶外裝備袋概念設計，運用防潑水材質，搭配攀岩造型掛勾；豪華經濟艙則以手袋為發想，使用超輕量Tyvek材質，質地強韌觸感柔軟，具防水性，可重複使用，未來也將陸續推出多款色系。

盥洗包內容物含潔齒套組、眼罩、耳塞等基本備品並依照艙等精選產品，例如韓國熱銷品牌蘭芝LANEIGE保養組合、摩洛哥Moroccanoil香氛髮油等。

華航強調，身為台灣歷史最悠久的航空公司，華航60年來始終如一，帶領旅客從台灣出發到世界每一角落，讓台灣成為國際首屈一指的航空樞紐，未來將持續以「台灣首選航空公司」為永續發展願景，邁向下一個甲子。

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