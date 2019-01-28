阿嬤「巧克力」超鹹！孫女一吃急吐出 她驚揭真相

2019-01-28 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕母湯啊！一名阿嬤隨手從冰箱拿一塊「巧克力」給孫女吃，沒想到味道竟是鹹的，孫女告知姑姑後，終於解開謎團，原來是雞湯塊。

一名網友到臉書社團「爆廢公社二館」透露，孫女拿到阿嬤給的「巧克力」，迫不及待地咬了一口，味道卻和印象中完全不一樣，趕緊跑去向姑姑求救，「姑姑，阿罵（嬤）給的巧克力好鹹喔！」姑姑一看眉頭一皺，發現事情不單純，立刻說出真相，「老媽這是雞湯塊啦！」阿嬤得知無辜地回應，「在冰箱看到金色的很漂亮，我以為是巧克力」，幸好只是鹹了點的雞湯塊，誤吃不至於有生命危險。

網友看完紛紛回應，「阿嬤的巧克力湯塊」、「趕緊喝200cc溫開水...這樣肚子裡就有一碗湯了」、「我也曾經吃過阿嬤的巧克力，超鹹的，哈哈哈」、「小時候我哥家政課完回來，也騙我那個是糖果，我大口咬下去差點崩潰」、「哈哈～我兒子有一次也從冰箱拿雞湯塊來吃～他以為是巧克力」。

被誤吃的東西千奇百怪，網友也陸續分享，「這小事...我姑姑吃過放冷凍的魚飼料磚（長得很像巧克力磚）」、「小時候在床上看到一片很像脆迪酥的小碎片，我以為是脆迪酥，所以我就拿起來吃，咬咬咬發現這個嚼勁這個味道...乾是腳皮，馬上吐出來」。

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