扯！教授詐領百萬研究費 傳台大堅持要回聘...

2019-01-28 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕台大獸醫專業學院「臨床動物醫學研究所」教授林中天，以國家研究計畫申請經費，購買高價動物眼藥，再拿到私人診所轉售，不法獲利上百萬，最後獲緩起訴。不料，台大教評會竟包庇他，強調他並非因貪汙被開除，而是自己離職，堅持回聘他回台大。

根據《鏡週刊》報導，53歲台大教授林中天在2007年至2013年間，利用國科會（現為科技部）跟農委會委託辦理研究計畫，用公費向6家廠商購買「舒而坦」等9種眼藥水，隨後卻把眼藥水帶回自己在外執業的「遠見動物眼科診所」販賣給飼主，由於該藥水市面少見，不少飼主都向林中天買，估計林中天不法獲利上百萬元。

報導指出，林在2015年7月察覺不妙，趕在同年底辦離職，隨後向檢方坦承貪汙詐財犯行，主動繳回贓款，法院依詐欺罪將他緩起訴2年，還需捐款國庫100萬元。然而，風頭過後林中天竟依然被聘回台大任教，台大教評會聲稱，林中天並非貪汙被開除，甚至有部分教授還認為，他是自己離職，既然沒事了，為什麼不能回到台大。

針對此案，教育部長潘文忠主持廉政會報時痛批，台大回聘林中天「離譜」。立委黃國昌則質疑教育部，這已違反教師法第14條，受有期徒刑一年以上判決確定者、曾服公務，因貪汙瀆職經有罪判決確定，或通緝有案尚未結案者，不得聘為教師，「台大這樣洗臉教育部，你們就吞下去喔！」至於是否林中天案違反教師法14條，教育部則說，這要由台大教評會認定。

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