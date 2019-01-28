遠航第4架ATR新機抵台 趕在春節前飛澎湖

2019-01-28 11:19

〔記者陳宜加／台北報導〕春節連假將至，離島空運需求龐大。遠東航空昨天引進第四架ATR新機，將於1月30日起投入台北─澎湖航線營運，搶在春節前提升離島運能與品質。遠航並透露，今年上半年將再引進2架ATR。

遠航106年引進2架ATR-600型客機，投入台中─馬公、金門與高雄─馬公等國內航線營運；去年10月再引進第3架，投入台北─金門航線營運。

遠航營運長曾金池表示，遠航機隊汰舊換新持續進行，第4架新機已於1月27日抵台，並於30日起投入台北─馬公航線，順利趕在旅運需求最大春節前營運，旅客可以期待搭乘遠航最新ATR飛機。

他說，台灣往返離島航線是遠航最主力市場，整體市占率達4成左右，建立ATR新機隊是首要任務。春節期間，無論是台北、台中、高雄往返澎湖，或台中往返金門，均將運用ATR新機增加每天3班運能，航班更密集。

曾金池指出，機師訓練或轉訓需要一定時間，加上現役機師仍須兼顧例行飛航任務，第5、第6架將視人員訓練時程，可望於上半年引進。遠航目標建立9至11架的ATR機隊規模；另於明年上半年引進波音737MAX8，取代MD機型。

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