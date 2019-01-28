大台南小黃公車上線 白河、玉井偏鄉先行

2019-01-28 11:11

〔記者王涵平／台南報導〕大台南小黃公車今日上線，台南市長黃偉哲表示，未來會加強溪北地區的服務。

小黃公車上線儀式今在白河轉運站舉行，黃偉哲與立委葉宜津等各界人士出席，南市交通局表示，小黃公車現階段優先通行白河、玉井地區5條路線，未來再視需求擴大服務範圍。

黃偉哲指出，偏遠地區資源較少，若沒有提供完善的公共運輸，將造成地區居民就學、就業、就醫等困難，不利於城鄉均衡發展，「小黃公車」雖是計程車外觀，但除了公車原本固定路線、站牌及班表外，更提供預約方式的彈性運輸服務，符合當地民眾需求。

公共運輸處處長呂獎慧表示，5條小黃公車路線（黃14-1、黃15、綠20、綠20-1、綠21），除提供原本固定班次路線服務外，民眾可利用電話（06）300-0000【口訣：三百萬】進行班次預約且2人以上即發車，但需注意請於前一天下午5點前完成預約，路線需依原公車路線行駛，不能指定行駛其他路線或路徑，但可於站牌1公里內到定點接送提供彈性服務。

呂獎慧指出，收費方式比照大台南公車收費，原使用電子票證上下車皆完成刷卡，即可享有基本里程26元免費，持市民卡之相關優惠亦完全相同，服務與優惠都不縮水。

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