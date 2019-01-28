語文檢定不再「三不管」 教育部指定為主管機關

2019-01-28 11:10

〔記者陳宜加／台北報導〕語文檢定考試普及，不少人用於升學或求職，但106年多益測驗出包，影響2.4萬名考生權益，行政院消保處也鑒於消費糾紛與日俱增，指定教育部為「民間機構辦理語文檢定考試」的主管機關，儘速研擬退費、補救等消費者保護措施。

消保處表示，目前國內多達9成大專院校系所設有英語畢業門檻，推估每年將近30萬名畢業學生受影響；另申請出國留學而須參加外語檢定者，每年則約有4萬人，加上求職所需，保障參加民間語文檢定考試的消費者權益有其必要。

106年底多益測驗出包，聽力播放帶與試卷版本不符，導致2.4萬名考生被迫停考。根據消保處統計，近年每年約有數10件語文檢定相關消費申訴，多數為退費糾紛與試務疏失，但語文檢定多委託民間機構辦理，目前尚無相關規範。

消保處參議王淑慧表示，有考生臨時因故無法參加考試，要求退費，但僅部分業者同意依天數按比例退費；也有考生遭遇試務疏失，考試日期與報名資料不符或考試時間異動而撞期，影響考生權益，相關補救、退費措施需要統一規範。

她指出，語文檢定重要性高，畢業、升學、求職，在在要求參加檢定考試。為維護消費者權益，消保處多次邀集專家學者討論，並蒐集國外管理經驗，日前由政委林萬億召開協商會議，指定教育部為語文檢定的中央目的事業主管機關。

消保處指出，語文檢定多為經過學校教育、終身學習或補習進修後，採取的驗證行為，並以學生占比最高。因應全球化時代，語文能力成為與世界接軌的溝通利器，將要求教育部儘速研擬相關規範，建構更佳的語文檢定考試消費環境。

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