盧秀燕一日往返香港 招商引資

2019-01-28 11:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕今（28）日前往香港參加「中華出入口商會」會長交接，她行前表示，這是香港最大的貿易商會，很高興對方注意到她拚經濟的決心，希望藉此搭上線，讓台中農產、機械、汽機車等各項產品都能賣出去。

盧秀燕登機前受訪指出，今天早上出門，預計今晚就回台，因為當天來回，所以連行李都沒帶，只帶一個隨身手提包。這次主要是受邀參加香港最大的貿易基地「中華出入口商會」，會長交接及會員大會，很高興她上任後，對方注意到台中拚經濟的決心。

盧秀燕表示，該商會貿易採購量非常驚人，台中若能搭上線，將台中行銷出去，是天載難逢的好機會。台中所有的產品，包括農產、機械、手工具機、自行車等，將來就會更受到注意。所以不管再辛苦、時間再緊迫也應該要出去招商引資，最重要是把台中的產品賣出去。

盧秀燕也表示，該商會今年採購伴手禮就是台中的茂谷柑，商會有4千個會員，4千個專門從事貿易採購的專業買家。大會用台中的茂谷柑當做伴手禮，可讓他們看見台中的產品，而且茂谷柑不是他們送的，而是商會買的，這是最好行銷方法。

盧秀燕強調，她在競選時就不斷表示最重要的是拚經濟，新市府團隊上任以來，已有2組官員前往海外，包括農業局洽談協助台中市的農會與香港商會簽署合作意向書；另一個是商業及國際事務的部分，安排這次香港「中華出入口商會」拜訪活動。

此外，今日也有很多台中的業者隨行，他們帶各式各樣的伴手禮，包括太陽餅、鳳梨酥等。市府帶著台中業者出訪行銷，大家都很把握機會，若能跟以商業貿易為主採購的香港搭上線，我們的貨品將可源源不絕賣出去，讓台中有更多機會賺錢。

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