農曆春節到 台東書法家現場揮毫送春聯

2019-01-28 10:28

［記者王秀亭／台東報導］農曆春節將至，台東市近來多場揮毫贈春聯活動，都可見台東書畫教育協會的身影，今天台東郵局舉辦的公益活動，這群在地書法家再度出動，會員們有志一同地說，推廣書法教育，號召更多人愛上書法，樂此不疲。

台東郵局今天上午在台東市大同路郵局營業廳，舉辦「新春揮毫贈春聯vs捐發票送紅包袋」愛心公益活動，鼓勵民眾捐發票響應公益活動，民眾憑1張1、2月發票就可兌換新年紅包袋1包，當日募得發票全數捐華山基金會台東愛心天使站外，亦請來台東書畫教育協會4位書法家現場揮毫寫春聯。

台東書畫教育協會常務理事胡家華、顧問姜福進、侯明壯及鄧添登今天上午直接將郵局營業廳變成書法教室，個個定心書寫，民眾紛紛索取春聯，帶回家張貼增添居家春節的喜氣。

胡家華表示，到今天已是協會第四場寫春聯活動，讓農曆年前變得特別忙碌，不過，看到民眾熱情索取，書法家們寫得更開心，間接推廣書法教育，讓民眾了解中文字構造之美，結識更多同好，大家都抱著快樂自在的心情做公益。

台東郵局表示，民眾免費索取春聯活動至今天中午，民眾可把握時間到大同路郵局。

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