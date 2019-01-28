農曆春節搭小黃 苗栗按錶收費加3成

2019-01-28 10:32

〔記者張勳騰／苗栗報導〕農曆春節將屆，苗栗縣政府經與苗栗縣計程車駕駛公會職業工會協調，今年春節期間計程車運價調整方式比照去年收費標準，2月3日（除夕前一天）0點至2月10日（大年初六）24點整共8天，運價為按錶加收3成，2月11日0點起恢復苗栗縣原規定收費。

苗栗縣政府工商發展處指出，如有計程車未依規定收費或拒載等情事，可撥打申訴電話，新竹區監理所0800-231-035或苗縣府服務專線1999。

此外，苗栗好山好水好地方，春節連續假期若遊客規劃到苗栗縣南庄老街、大湖逛酒莊採草莓、泰安泡湯或三義木雕街等旅遊熱點，可多利用大眾運輸工具，出門前可利用「ibus公路客運」、台灣好行套票網站查詢。

在免費接駁專車部分，可搭乘卓蘭鎮卓小虎社區巴士，遊賞壢西坪線沿線景區，有金葉山莊、金峰園藝、花露花卉農場、巴哈崎農溏生態園區等知名景點。

另外，在高鐵站也有免費接駁專車可到西湖鄉吳濁流藝文館、苗栗客家文化園區、三義木雕博物館、客家大院、雪霸國家公園、大湖酒莊、三義交流道西湖站等，知性文化之旅趴趴走，省錢省時享好康。

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