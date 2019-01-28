中國科大與信義企業產學合作 捐助大馬學生

2019-01-28 09:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國科技大學與信義企業集團簽訂創新產學合作計畫，預計5年內分期執行3841萬元，推動「品德扎根．雙翼展翅」人才培育，同時提供大馬外籍學生安心就學助學金，共創產學雙贏目標。

中國科大表示，繼與研揚科技產學合作，該校與信義企業集團的產學合作計畫，以體驗式的學習課程、實際參與的服務方案，將品格與倫理的觀念深植學生心中，每學期完成計畫培訓及評核通過的學生，將獲得信義學院獎助學金2萬5000元。

這項產學合作簽約典禮，由中國科大董事長上官永欽、信義企業集團董事長周俊吉共同主持，中國科大校長俞明德率師生觀禮，隨後並舉行信義學院揭牌運作儀式。

上官永欽讚許信義企業集團，以人為本、善盡企業社會責任。她期許學生畢業後，持續秉持優良品德與倫理觀念，取之於社會，用之於社會，成為職場上亮眼的一顆星。

信義企業集團董事長周俊吉表示，現今社會結構性變遷，品德教育觀念式微，甚至可能影響學生的價值觀。為培育國家未來發展的優質人才，形塑品德本位校園文化，該集團很榮幸與中國科大合作，共同培育職場模範生的有品好青年。

此外，為協助在中國科大就讀的馬來西亞外籍學生能安心就學，信義房屋仲介公司3年來捐助該校432萬元，以作為大馬學生助學金計畫經費。

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