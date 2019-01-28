今、明2天氣溫回升 吳德榮：週五北台轉涼有雨

2019-01-28 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，昨晚至今晨彰化以北、宜蘭及金門、馬祖沿海、空曠地區出現10度左右低溫，氣象專家吳德榮表示，今、明2天（28、29日）白天氣溫會回升，但早晚微冷，明晨局部地區仍有10度左右低溫，而週五（1日）、下週一（4日）將有兩波東北季風南下，北台灣天氣會再度明顯轉變。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今、明2天白天氣溫回升，但早晚微冷；北部白天約可升至22、23度、中部及東部高溫約在25度左右、南部則可升至28度左右；此外，東半部多雲，有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，週三、四（30、31日）氣溫仍會持續回升，白天舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差大，東半部則多雲，偶有有局部零星降雨；週五（1日）將有一波東北季風南下，天氣會明顯轉變，迎風面有雨、氣溫下降，屆時，北台灣轉冷，但中南部受影響很小。

此外，吳德榮提醒，下週一（4日）還會有另一波「東北季風」南下，天氣將再度轉變，迎風面有雨、氣溫下降，北台灣再度轉冷，中南部影響較小。吳德榮說，對北台灣而言，這2波東北季風抵達前皆有轉晴、回暖的過程，抵達後皆又有轉陰雨、氣溫降的情形，民眾應當注意。

至於春節天氣，吳德榮說，根據氣象局的10日預報，年初一、二（5、6日）東北季風減弱，氣溫將回升；另外，月預報顯示，2日至年初四（8日）「正常及偏暖」的機率也較高。

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