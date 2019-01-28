小確幸！春節搭國道客運有好康 和欣票價平均85折

2019-01-28 09:20

〔記者王俊忠／台南報導〕春節搭國道客運有「好康小確幸」！

和欣客運配合交通部公路總局疏運春節返鄉過年旅客，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，從今年2月1日（週五）0時起到2月10日（大年初六、週日）24時止，實施「國道客運票價優惠」，平均優惠票價達85折。

台北-台南兩排椅原價630元，優惠價530元，三排椅原價455元，優惠價410元，新營-高雄（兩排椅）原價205元特價175元，麻豆-高雄（三排椅）原價135元優惠價110元、台中-台南（三排椅）原價210元特價190元等多條路線提供票價優惠，相關訊息可上和欣網站查詢。

此外，於春節連假期間搭和欣客運國道路線者，可於該公司場站使用電子票證在場站過卡機過卡，10小時內使用電子票證搭公車可享有一段票或基本里程免費優惠，每天轉乘優惠次數不限，但每次優惠都須先搭乘國道客運一趟，再轉乘地區客運。

和欣客運總經理楊尚書表示，民眾在春節連假期間，可多加利用國道客運，享受票價與轉乘優惠，輕鬆返鄉、出遊，省錢又平順。

和欣因應春節大量旅次需求，已較平日加開3成班次，即日起，在和欣客運各站現場、官網、APP及7-11、全家、萊爾富等超商同步開放預售票，預售情形不錯，但尚有空位，歡迎乘客儘早訂、取票。目前空位狀況，在和欣官網首頁有整點更新資訊查詢。

楊尚書說，和欣全車系採用法國米其林原廠進口輪胎，絕不使用再生胎，安全安靜舒適，車廂、座位定期清潔保養，車廂內均有衛生間，解決旅客不時之需。

和欣重視行車安全，去年投下大筆資金、裝設先進科技的行車安全配備，整合以色列Mobileye公司研發生產的前方碰撞警示系統（包括LDW車道偏移警示、FCW/UFCW前方碰撞警示、HMW前方車距監測、超速警示等）、馥鴻公司的車輛安全影像錄影（監控）科技及工研院（雲端大數據資料庫）等，建構全方位遠端即時監控車隊管理系統，提供民眾舒適安全的運輸服務。

楊尚書重申「行車安全不容打折扣」，已做好春節連假疏運的人車動員整備，駕駛長排班將符合勞基法及運管規則相關法令，朝落實駕駛長「7休1」排班制度，不讓駕駛長工作過勞、影響行車安全。

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