流感高峰來襲！安心過年要這樣做...

2019-01-28 09:08

〔記者湯世名／彰化報導〕長達9天的農曆春節將屆，流感疫情卻來勢洶洶，有鑑於民眾南來北往恐增流感與肺炎感染風險，醫師呼籲65歲以上長者、慢性病病人或曾感染肺炎的高風險族群，應積極防範流感與肺炎重癥，若尚未接種公費或自費流感疫苗者，以及希望加強保護力的民眾，可與醫師討論優先接種肺炎鏈球菌疫苗提升防護力。

彰化基督教醫院指出，根據2018年衛生福利部疾病管制署數據顯示，自去年10月1日起至今年1月12日，共累計237例流感併發重癥病例，僅1月6日至1月12日單週就新增49例流感併發重癥病例。

彰基醫療長林慶雄表示，根據過往的經驗，春節往往是疫情高峰期，常會造成各大醫院急診壅塞。加上今年春節連假長達9天，南來北往、親友團聚、人群接觸機率頻繁，加速流感病毒的傳播。為預防流感和肺炎，最理想的狀況是同時接種流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗，加強保護力。

然而今年因流感疫苗異常事件，接種率低於往年，他建議高風險族群可考慮接種肺炎鏈球菌疫苗，主動預防，加強抵抗力。國外研究顯示不論是同時接種流感疫苗跟肺炎鏈球菌疫苗，或單獨接種流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，跟完全沒有接種這兩種疫苗的年長者相比，肺炎住院率都較低。

根據2017年衛福部資料，肺炎已連續兩年為國人10大死因第3名，超過9成肺炎死亡者集中於65歲以上長者。對此，林慶雄表示，長者容易因免疫力低下，以及發病後癥狀不典型而延遲治療。根據統計，2016年全民健保肺炎總醫療費用約133億元，其中高達67%的費用支付在65歲以上的病人。

彰基胸腔內科主任林聖皓表示，曾經收治一名67歲男性，伴有高血壓、糖尿病等慢性病，2015年時因咳嗽、高燒和胸痛就醫，確診為肺炎。在治療過程中病情不見起色，還險些需要插管，後來輔以多重抗生素治療，於20天後出院，但因肺部受損嚴重，出院之後仍需隨身佩戴氧氣瓶，和倚賴家人貼身照料。雖已事隔3年，今年初回診時所拍攝的肺部X光片發現，該案例肺部仍有浸潤和纖維化的痕跡，經醫師評估，接種肺炎鏈球菌疫苗加強保護。

林慶雄說，原院內曾罹患肺炎的病人，施打肺炎鏈球菌疫苗的比例不到1成，經過同仁們的努力，目前已經大幅提高到接近5成。接種疫苗是預防肺炎最好的方式之一，此外，醫院還整合多個科別資源，希望透過多元的肺炎防治措施，降低病人肺炎復發的機率。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/