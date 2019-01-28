東山迎佛祖 信眾護駕佛祖媽返碧雲寺過年

2019-01-28 08:14

〔記者王涵平／台南報導〕國定重要民俗活動「東山迎佛祖」今登場，數千信眾清晨湧入東山碧軒寺，鑽轎腳祈福、護送觀音佛祖起駕返回碧雲寺過年。

台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良、立委葉宜津等各界人士一早前往碧軒寺參拜，迎佛祖媽安座護送返回碧雲寺，黃偉哲鑽轎腳後，在現場發放福袋。

黃偉哲表示，虔誠信眾大德一早就到碧軒寺，佛祖媽保佑大家新的一年平順，新的發展，闔家平安大賺錢。

南市文化局表示，相傳西元1832年張丙之亂，白河關子嶺碧雲寺被焚毀，供奉的觀音佛祖避難到東山碧軒寺奉祀，演變為農曆12月23日返回碧雲寺祖家過年、正月初十返東山碧軒寺，每年維持往返山區香路徒步方式不變，行經東山區與白河區廿個村庄，迎駕過程中「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗。

農曆正月初九晚間在碧雲寺舉行觀音佛祖登轎安座儀典，初十零時起駕出發恭迎佛祖回駕東山碧軒寺後前往東山遶境，直至初十晚上入廟安座。

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