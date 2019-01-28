01/28 各報重點新聞一覽

2019-01-28 06:27

自由時報

立委補選出爐》北市何志偉 中市沈智慧

北市、中市兩席區域立委補選結果昨天出爐，分別由民進黨籍何志偉3萬8591票、國民黨籍沈智慧4萬9230票當選；民進黨、國民黨守住原本的席次，維持平盤，代表「柯家軍」的北市無黨籍候選人陳思宇僅獲11.99%選票慘敗。

詳見立委補選出爐》北市何志偉 中市沈智慧。

林毅夫之妻秘訪台灣 陳雲英私人行程 大學校長陪吃飯

從台灣叛逃到中國的經濟學家林毅夫，他的妻子、「中國人大台灣省代表」陳雲英秘訪台灣，據傳是透過東華大學前主秘、企管系教授退休的中華映管公司獨立董事蔡裕源牽線，一一拜訪台灣各大學，陳上週二到花蓮還與國立東華大學校長等人餐敘。東華大學校長趙涵捷說，陳雲英來台是私人行程，並未到學校訪問，當天他和主秘、幾位退休老師參與餐敘。

詳見林毅夫之妻秘訪台灣 陳雲英私人行程 大學校長陪吃飯。

交保嫌犯 改直接向院檢報到

農曆春節將屆，內政部長徐國勇昨到嘉義市警察局節前慰勤時說，他是第一個內政部長跳出來為警察喊出爭取廢除「調度司法警察條例」，為警察打造尊嚴、平等的工作環境，目的是要與檢察官配合得更好，而不是彼此鬥爭，感謝法務部表達善意，至少日前行政院政務委員主持的協商會議，已決議交保的嫌犯免到派出所報到，由地檢署負責，確實減輕員警不少負擔。

詳見交保嫌犯 改直接向院檢報到。

蘋果日報

立委補選 北市險贏 中市敗 綠營還沒止血

去年九合一選舉後，藍綠陣營首度正面對決的台北市、台中市立委補選昨結束，台北市第2選區（士林大同區）由民進黨提名的何志偉以3萬8591票拿下、台中市第5選區（北區北屯區）國民黨候選人沈智慧以4萬9230票勝出，各自守住原有的席次。學者認為，選舉結果只是回歸藍綠基本盤，不代表民進黨敗選已止血完畢。代表柯家軍的無黨籍候選人陳思宇在北市補選大敗，雖不影響北市長柯文哲選總統，仍挫傷柯的聲勢。

蔡網路聲量增 選舉未加分

北市、中市立委補選，雖然總統蔡英文帶頭輔選、傾全黨之力拉抬氣勢，但仍只維持平盤，保住北市士林、大同原有的一席，文化大學廣告學系主任鈕則勳說，蔡英文在中國國家主席習近平發表「告台灣同胞書」後強力反擊，意圖挑動兩岸敏感神經，個人網路聲量大增，但對選舉沒有效果，明年蔡若爭取連任，仍只以兩岸關係為主軸，沒有拼經濟的政策，也不會被選民認同。

聯合報

台北何志偉、台中沈智慧勝出 柯家軍慘敗

台北、台中兩席立委補選結果昨天揭曉，藍綠打成平手，維持原有席次，民進黨何志偉贏回前立委姚文智席次，國民黨沈智慧守住台中市長盧秀燕席次。白色力量初試啼聲卻慘敗。

約克維奇封王 男單七冠第一人

去年溫網、美網連下兩冠後，塞爾維亞的世界球王約克維奇今年在第一項大滿貫賽就締造新史，他在澳網男單決賽直落三擊敗西班牙「蠻牛」納達爾，成為澳網史上第一位贏得男單七冠的球員。

中國時報

白色力量陳思宇票數未破萬！北市立委補選 柯文哲聲勢大挫

被視為2020年總統和立委選舉前哨戰的台北、台中立委補選結果昨天揭曉，台北市由民進黨籍何志偉當選、台中市由國民黨籍沈智慧獲勝，藍綠打成平手，民進黨從九合一大敗後暫時止血，最受矚目的是代表「白色力量」出戰的陳思宇，得票數未能突破1萬，大約僅有12％，柯家軍聲勢大挫！

疑因反自治區成立 發動連環炸彈襲擊！菲南教堂恐攻 至少20死百傷

平靜祥和的週日彌撒變調成流血恐攻！菲律賓西南部蘇祿省霍洛島（Jolo）的一座天主教堂與停車場，昨天上午驚傳遭連環炸彈攻擊，造成至少20人死亡，其中包括5名軍人，另有111人受傷。總統杜特蒂譴責這起「恐怖攻擊和謀殺」，揚言「就算追到天涯海角，也要把卑鄙罪犯繩之以法。」儘管尚無人出面承認犯案，但當局直指，凶手就是菲南伊斯蘭反政府游擊隊「阿布薩耶夫」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/