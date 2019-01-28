今晨平地最低溫峨眉鄉6.8度 白天回溫週四又變冷

2019-01-28 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚至今晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，彰化以北、宜蘭及金門、馬祖沿海、空曠地區將出現10度左右低溫，其他地區約12至16度，中央氣象局也針對全台12縣市發布低溫特報，包括新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣、台中市、彰化縣。

今日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，北部及宜花高溫約20至22度，中南部及台東約22至26度；天氣方面，僅東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今日空氣品質部分，白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，風向逐漸轉為偏東風，擴散條件較差，晚起風力稍增強，中部以北擴散條件略好轉；北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區主要為「良好」等級；北部空品區局部區域短時間可能達「普通」等級，竹苗、中部空品區及金門地區以「普通」等級為主，中部近山區域可能達「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

週二（29日）強烈大陸冷氣團減弱，不過各地清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週三、下週四（30日、31日）轉南風後回溫更加明顯，各地大多為多雲到晴天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

週四晚起至週五（2月1日）因東北季風增強，氣溫下降，北部及東北部降溫較為明顯；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 21 12 ~ 24 17 ~ 24 15 ~ 21

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