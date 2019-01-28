家扶兒古厝圍爐 格格、財神爺上年菜

2019-01-28 00:02

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆年前夕，各界善心人士熱烈捐助彰化家扶中心愛心年菜共1762組，今天在秀水益源古厝舉辦「家扶幸福年菜圍爐新年感恩記者會」，現場準備23桌圍爐年菜，家扶幹部、民代扮成格格、財神爺端上年菜，讓200戶親子共同體驗在歷史悠久的大富人家大院中吃辦桌歡天喜地的氣氛。

活動開始，現場準備懷舊抽當及抽紅包攤位，讓家扶兒體驗古早時的過年氣氛，親子們玩的不亦樂乎；另與會貴賓親手題字猜謎，答對者送上應景的「金豬撲滿」，讓活動一開始就樂翻天；

緊接著，格格、財神爺紛紛出場為家扶兒獻上圍爐佳餚，今年在家樂福彰化店大力支持加碼一道菜，讓家家戶戶開心享用六菜一湯的幸福年菜，家扶兒在縣長王惠美及貴賓們的上菜及夾菜下，不止是孩子們的碗都被添得滿滿，全場更是在幸福滿分下，大家吃得超級開心及幸福。

住在秀水的小羽及鹿港的小真都說，每年都在期待年夜飯，因為母親賺錢工時很長及久病的父親不會做菜，無法沒有時間做菜，以前過年的年夜菜只有少少幾樣，但自從有家扶的年菜，小羽每年都可以吃的很飽、小真更是不用到姑姑家吃飯，可以在屬於自己的家裡吃年夜飯，這樣的幸福感是她們每年最期待的。 而住在和美的的翔翔三兄妹現由母親獨力扶養，父親因案入獄多年，母親在工廠擔任作業員，薪資微薄，加上翔翔與妹妹、弟弟尚屬就學及發育階段，且家中還有祖母也須母親照料扶養，家中人口眾多，僅倚靠翔翔母親一人薪資實為辛苦，有要豐切的年菜，是全家人想都不敢想的事，但有了家扶的年菜，讓全家人的年夜飯是一種幸福及期待。

彰化家扶中心主任王震光表示，感謝各行各業對家扶兒的疼惜及贊助，企業及社團更是大大給力，每一份年菜的捐贈者等等，每一份心意，都會在農曆年前轉送到1762戶的家庭，讓寒冬中溫暖每戶家扶家庭，傳愛過好年有你真好。

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