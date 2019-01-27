尾牙春酒性侵案件增 婦團籲勇敢說出來

2019-01-27 23:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕目前時逢尾牙，根據現代婦女基金會針對服務案件統計，今年1月份因為聚餐、尾牙，喝完酒的性侵案件占比超過3分之1，較平常為高，而農曆年後又將遇到春酒旺季，因此提醒應該提高警覺自保外，若真的遇到了也應該勇敢說出來，尋求婦女團體或警政單位協助。

根據衛服部資料，2005年起全國通報性侵案件大致呈現逐漸上升態勢，到2016年時為1萬610件、2017年為1萬1000件、去年上半年也已有5573件。當然，這中間可能還存在許多黑數。

現代婦女基金會每年承辦約250件性侵案，督導張妙如指出，在2013年時酒後性侵占5分之1，到了去年已經提升到4分之1，而今年特別針對1月份尾牙聚餐旺季做統計，發現因聚餐、尾牙等酒後而遭性侵案件數，已經超過3分之1。

張妙如分析，因聚會等酒後遭性侵，大致有2種狀況，一是在回家路上遭陌生人撿屍，二是聚會結束，與同事或友人共乘計程車情況下，被熟人帶回家或前往旅館，進而遭到性侵。

至於該如何防範，張妙如認為應該注意自己酒量，適度找理由，避免喝太多酒，同時在回家路上可以與家人聯繫，增加安全程度。有些加害人是基於喜歡對方，藉酒性侵，張妙如提醒，應該在對方清醒時表達愛意，否則很可能觸犯刑法。

如果真的不幸遇到性侵，張妙如說，不能因為擔心加害人在自己生活周遭就隱忍，而應該勇敢說出來，如果心裡有顧慮或不知該如何處理，也可以與婦女團體先聯繫，他們會有協助機制。

張妙如認為，其實源頭可以回溯到「應酬文化」，包括席間講黃色笑話、上司或同儕逼酒，都可能會是衍生出後續性侵或性騷擾案件的引信，且這是不論男生或女生都會成為被害人，呼籲社會、企業可以從文化上做改變以杜絕類似案件發生。

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