高市20年來唯一不漲租的房子 勞工局釋出7戶低價出租

2019-01-27 23:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市20年來唯一房租不漲，多達28坪的房子在這裡！租金只需3500元。

勞工局為讓買不起房，或省吃租不起的勞工過好年，釋出三多商圈近捷運站國宅出租，28坪三房兩廳，每間租金行情1萬6千元，只需3500元房租，1月31日申請截止，預訂2月中下旬公開抽籤，並排定承租戶及遞補順位。

勞工局表示，108年度共有復興西區勞工租賃住宅三戶（一心二路），前峰東區勞工租賃住宅四戶（九如四路）招租，每戶28坪，每月租金僅3500元，凡滿20歲、設籍高市滿6個月，且受僱於高雄各事業單位勞工，必須符合申請者本人、配偶及直系親屬達三口以上，且均無自有住宅者。

至於設籍高市的勞工的僱主，需於高市登記設立營業人的事業單位，勞工本身有加入高市職業工會直接勞動者，或服務於市府所屬各機關的技工、工友，才有資格向勞工局申請「勞工租賃住宅」。

勞工局釋出的租屋，仍以距捷運、三多商圈超近，走路只需4、5五分鐘的復興西區最搶手，交通、購物方便，早是無殼蝸牛勞工們的最愛；勞工局表示這些房子的通風好，雖是中古房、老舊了些，但室內乾淨明亮、面積寬足，自88年起，租金都維持3500元，不曾漲過。

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