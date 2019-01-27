停水逾30小時終於抓漏成功 基隆百福社區明早有水可用

2019-01-27 23:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市百福社區一帶昨日中午過後突然出現自來水水壓降低，有接近2000戶的2樓以上住家出現沒水可用的窘況，台灣自來水公司第一區營業處昨天下午接獲通報後，動員所有檢測漏水員工，漏夜檢測迄今天晚間9點40分，在七堵實踐路及百六街口，終於找到漏水點；台水第一區管理處處長董書炎表示，水公司目前正開挖，漏夜將修復破管漏水，百福地區民眾明天（27日）早上就有自來水可用。

因為自來水公司水管漏水減壓，導致百福社區二樓以上住戶無水可用，長達超過30小時，近2千戶住戶無水可用，地區民眾抗議聲不斷，里長被里民電話打爆，民代的電話也好不到哪裡。基隆市議長蔡旺璉、議員楊秀玉、張耿輝等人紛紛致電水公司關切；水公司出動三部水車持續提供百福社區的居民送水服務。

董書炎表示，水公司接獲通報後，立刻請檢測漏水的員工取消休假，並請板橋、新莊地區水公司資深員工加入抓漏水點行列，從昨天下午一直找到今天早上，才在百五街找到一處漏水點，經修復後，還是持續在漏水，證明該處並非真正破管處。

後來，經與市府下水道科協調，經由五堵抽水站去找源頭，水公司員工還爬進下水道檢視，終於今天晚間9點多傳來好消息，在實踐路及百六街口找到破管處，自來水管漏水流入下水道，排入基隆河，由於水管破管導致水壓不足。

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