春節拚人氣！新溪口吊橋入園一律50元

2019-01-28 00:03

〔記者李容萍／桃園報導〕春節假期何處去？桃園市復興區公所迎接春節旅遊旺季，復興區長游正英宣布2月2日至10日止（2月4日除夕為休園日），新溪口吊橋入園票價一律優惠每人50元（原價100百元），歡迎各地遊客觀櫻、賞梅遊溪口。另外，2月2日至20日止，位於拉拉山的巴陵一生一世（1314）鐵塔將在每晚6點30分到10點整進行點燈來光耀鄉里，同樣歡迎情侶及闔家前來「祈福」。

另外，市府風景區管理處轄管的後慈湖園區、小烏來天空步道及羅浮泰雅故事公園溫泉泡腳池，同樣訂於2月4日除夕為休園日，2月5日大年初一為正常開園日，原2月5日的週二休園日順延至2月11日休園，其餘2月12、19、26日為每週二休園日。

游正英表示，在活動優惠期間，遊客可由角板端或溪口端雙向步行進入園區，過橋後依原路折返，車輛於角板端可停仁愛及上台地停車場、溪口端可停上溪口的二處停車場停車。另由上溪口端至羅浮（綠線）、羅浮到復興（紅線）的接駁車正常營運，活動期間遊客可由角板端或溪口端雙向步行進入園區，過橋後依原路折返。

公所考量步道坡度落差較大且距離較遠，請遊客注意自身安全，悉心步行，身體不適者請斟酌考量入園，為便利遊客入園前能立即完成購票，在溪口端醫護站、角板端管理中心設置售票機售票（找零只找硬幣，不找紙鈔），另原復興台地停車場前售票中心仍正常售票，讓遊客能雙邊購票、立即遊園，減少擁擠現象發生。

由於2月14日是西洋情人節，位在巴崚國小上方、海拔1314公尺的「巴陵鐵塔」，海拔高度剛好代表「一生一世」之意，從2日至20日每晚點燈，雖然不能登塔，但適合情侶、網美來此拍照打卡，並在此留下誓約。

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