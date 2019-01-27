台灣燈會東港估湧800萬人 小鎮燈區美食區週四「搶攤」

2019-01-27 23:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會接近，除大鵬灣主燈區所規劃的美食區，東港鎮內的另一個燈區「小鎮燈區」，也將在起點附近擺設美食攤位，14天只收費1.5萬元，共87個攤位，週一報名登記、週四親自抽籤，由於燈會預計將帶800萬人潮入東港，預料將會出現「搶攤」熱潮。

台灣燈會主燈落腳大鵬灣，東港鎮內則從成功路口延著光復路大排直到東隆宮牌樓前廣場的「小鎮燈區」，長約1公里，並以光復路大排作為花燈造景主題，不過，原先美食區僅規畫於大鵬灣灣域，與鎮內有不小距離，東港鎮公所獲得燈會辦公室同意後，將於2月18日到3月3日把東港成功路的停車場打造成「2019台灣燈會在屏東-東港鎮美食攤位區」。

東港鎮公所表示，預計把成功停車場作為美食攤販區，就在東港星巴克的對面，也是燈區起點，來小鎮燈區賞燈的民眾，能不必遠到大鵬灣就能享用美食。也能杜絕去年迎王期間，攤商隨意在部分特定路段東隆擺攤，卻留下大批垃圾，讓學童掃不勝掃、引來家長大反彈的情形。

東港鎮公所指出，燈會人潮上看800萬，在參酌臨近鄉鎮的年街規劃後，訂定這14天含棚架、清潔費及燈光照明費及發電機1.5萬元的收費標準，週一（28日）早上9點半到中午12點10分報名，1人以1個攤位為原則，並於週四（31日）早上9點半開始，排隊由本人親自抽籤，預期將會出現排隊「搶攤」熱潮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/