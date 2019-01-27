竹縣某國中遭爆寒假違法上課 週六模擬考「臨時取消」

2019-01-27 22:07

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府明訂，國中寒、暑假課後輔導以每日上午實施為原則，不過某國中卻遭爆料，下午和星期六也收費上課。對此，該校教務主任說，26日星期六上午九年級班原訂要模擬考，因教師臨時有事取消；教育處長劉明超表示，模擬考也不宜，如調查該校確實違反規定，將限期改善，情節嚴重者還將依規議處。

該校教務主任表示，該校寒假課輔採自由參加方式，今年七、八、九年級各有一班，遵循規定，僅上午上課，且內容是復習為主，沒有上進度，下午及星期六則是學生自習及練習題目，七年級生星期六不參加。前天「九年級班原訂要模擬考，因老師臨時有事，通知學生不用到校。」

不過，校內人員卻透露，「因被告知今天可能有記者要到學校採訪，校方臨時通知九年級生不要到校模擬考了。」因此前天只剩八年級生到校「自習」。對此，劉明超獲悉後深感驚訝，表示將深入調查內部是否有「通風報信」情事，將做適當處置。

讀者爆料，該國中老師寒、暑假違法下午上課、星期六上課，額外賺取鐘點費都不用繳稅，且課輔班人數超過40幾個擠在一起，連八年級也違法超上課輔，痛批該校辦學不用心。

該校教務主任說，除學期間義務陪伴學生夜讀，該校老師為了學生的課業，也犧牲寒、暑假上課及陪伴；依課輔收費規定，每一個學生一節課收取20元，作為老師的鐘點費，但究竟是「半天還是全天收費，我不清楚，須要再了解」。

教育處學管科長吳宜玲表示，針對國中課輔，礙於人力限制，過去該處未曾實地抽查學校實施情況。不過，處長劉明超指示，未來將不定時訪查，以避免違規情事發生。

吳宜玲說，依新竹縣國民中學辦理課後輔導及假期學藝活動實施要點，寒暑假學藝活動，以每日上午實施為原則（星期六及星期日不辦理活動），寒假不得逾40節，暑假不得逾120節，一年級新生以80節為限。如調查該校確實違規，未教學正常化，將依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法議處。

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