獲贈800台空氣清淨機 韓國瑜：高市府行動力讓善款湧入

2019-01-27 21:58

［記者陳文嬋／高雄報導］高雄市長韓國瑜今晚參加慈暉園餐會表示，市府展現一連串行動力，讓社會善款不斷湧入，有台中市民捐了700台冷氣機及空氣清淨機，要幫助高雄的孩子，鴻海董事長郭台銘也捐了100台，他也承諾，未來會打造重障者環境，讓重障者有好的生活，父母親也能放心。

韓國瑜說，因妻子李佳芬今晚到中部參加重要活動，臨時趕不回來，交代他出席高市私立紅十字會育幼中心慈暉園歲末圍爐聯歡餐會，他認為，照顧重度殘障是很辛苦的工作，他身為市長一定到慈暉園關切，他開玩笑說「他不聽妻子的話不行，她回去會拔我的頭髮」，引起現場哄堂大笑。

韓國瑜表示，市府一連串的行動力，讓社會善款不斷湧入，大家都要捐錢，台中民眾要捐700台冷氣機及空氣清淨機給高雄市的孩子，他雖然住在台中，卻被高市府感動，真正有關心孩子生活，未來2年還要捐5000、6000萬，幫助高雄的孩子。

韓國瑜指出，郭台銘也透過秘書捐100台空氣清淨機給高雄，還有廟宇要捐500萬元，他今天下午拜訪燕巢1對成功的企業家兄弟，白手起家成立全國最大的織布工廠，但取之社會、用之社會，捐了1200萬元給市府，照顧弱勢族群令他感動，讓社會處處充滿愛心。

韓國瑜指出，未來市府要揮兩個拳頭，右拳拚經濟，辦好下一代的教育，左拳照顧弱勢族群，讓社會既富又祥和，不能疏忽社會弱勢階層，之前他夜宿育幼院，要讓這些孤兒知道，雖然沒有父母陪伴，但是他們不寂寞，這是非常重要的。

韓國瑜說，妻子今早問他高雄能不能找一個地方安頓重障者，他們的父母親年紀大了，

卻放心不下孩子，他強調這是市府該做的事，未來高雄也會努力。

院方今向韓國瑜陳情社會局每年補助太少，韓國瑜開玩笑表示，「市府負債要錢沒有，但是要命有一條」，高市這樣問題確實很多，還有一些長照問題，他會不停地跑，逐步檢視問題，也會結合社會資源，幫助弱勢團體，拜託社會所有善心人士，能幫忙高雄市，讓社會更和諧、美好。

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