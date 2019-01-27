去年六大救災 軍方：0823水災規模最大 這事值得反思

2019-01-27 23:32

〔記者羅添斌／台北報導〕台灣去年發生多起重大災害事件，軍方總計派出3萬2千餘官兵人次進行救援，軍方官員今天表示，在諸多重大災害事件中，0823的水災事件是國軍派出救災官兵人數最多的一件，也是最令讓人心生反思的一個事件，因為水災導致病死淹死的豬隻及雞鴨無數，無人願意到又髒又臭的環境中清理，連出高價請民間工人開著小山貓清運都沒有人願意，最後都是靠官兵徒手搬運死豬死雞，數量高達81萬餘隻。

軍方官員表示，為了感謝0823水災事件官兵救災辛勞，軍友社上週二特別在空軍嘉義基地宴請救災官兵代表，軍友社理事長李棟樑近年來每年都會自掏腰包邀請年度國軍楷模赴日旅遊，李棟樑在上週宴請救災官兵的餐會上當場宣佈，今年將額外給救災官兵5個赴日旅遊的名額，以振奮官兵士氣。

國防部近日針對去年國軍支援國內重大災害救援事件完成盤點，官員表示，國防部秉持捍衛國家、保護人民的信念，國軍依「超前部署、預置兵力、隨時防救」指導，去年計執行「0206花蓮震災」、「0613豪雨、「瑪莉亞」颱風、空軍0604空難、「0823」熱帶低壓水災及「1021鐵路事故」等6件重大災害救援，及一般急難救援任務32件。

根據國防部統計，去年總計投入兵力達3萬2034次，其中，「0823」熱帶低壓水災的救災行動中，國軍派出兵力就達到1萬7748人次，超過全年救災兵力人次的半數以上。

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