百年老街屋改造重生 岡山仁壽醫院風華再現

2019-01-27 21:45

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山百年老街屋仁壽醫院，在荒煙漫草多年後，由古蹟修復師劉慶元買下搶救，歷經年餘改造成「榖友－仁壽醫院」空間，既保留老屋遺留的重要文物，並結合家族五穀雜糧和種苗事業，打造成一間以推廣五榖健康飲食及體驗早期台灣小吃的簡餐餐廳。

位於岡山仁壽路的仁壽醫院，為清代閩南式多院落型長條街屋，共有2棟建物，其中後棟建築原為商行，已有百餘年歷史，前棟仁壽醫院經日治時期改建為加強磚造洋小屋木桁架瓦頂洗石子造街屋，留存至今整體為一閩和洋三種風格混合式建築，是日治時期阿公店區（今岡山區）第4任區長黃旺先的故居，和他留洋學醫的兒子黃東洋所起建的醫院，但黃家後代無人繼承家業，仁壽醫院因此荒廢多年。

也是岡山子弟的古蹟修復師劉慶元，一年多前因緣際會以近2000萬元買下仁壽醫院，並在高雄市政府都發局和樹德科技大學輔導團隊協助下，對仁壽醫院老街屋進行重新改造。

劉慶元表示，家族三代都在岡山經營五穀雜糧和種苗事業，買下仁壽醫院是希望將此地作為家傳五穀事業的據點，藉此延續老建築的生命，因此在空間規劃時，就刻意保留下早期領藥櫃檯、木造樓梯、和式隔間、灶台，以及黃家遺留下來的珍貴文件和老照片，都擺放在一樓診療間供來客參觀。

樹德科大特聘教授盧圓華表示，師生在設計操作時，保持「不增建、不影響老屋結構」原則，讓中庭成為整個設計的主角，因此不管動線設計或空間配置，都圍繞著中庭做發想，循「老屋創生―創意生活事業」導入老屋—仁壽醫院的城鎮歷史脈絡，堪稱是建築文化資產與創意生活事業相共構結合的空間活化再利用的典例。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/