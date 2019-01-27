2020東奧棒球最終資格賽 中市爭取洲際棒球場舉辦

2019-01-27 21:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕2020東京奧運棒球最終資格賽明年3月在台灣舉行，台中市政府今表示，洲際棒球場是中部最大型且符合國際標準，交通便利、設備齊全，國際賽經驗成熟，市府正積極向中華民國棒球協會爭取最終資格賽在洲際棒球場舉辦。

市府運動局說，依據世界棒壘總會公布最新棒球排名，我國僅次於日本、美國、韓國。2020東奧棒球最終資格賽（6搶1）明年3月在台灣舉行。市府持續完備相關運動賽事需求，在洲際棒球場旁興建文中10棒壘球場，提供選手良好訓練場地。

運動局指出，洲際棒球場是中部最大型且符合國際標準的球場，腹地廣大，鄰近國道一號及台74線快速道路不到10分鐘車程，交通便利，更是國內首座美式風格球場，看台視野廣闊，內、外野共能容納2萬名觀眾，是相當友善且專業的球場空間。

洲際棒球場在軟硬體設備、人力、交通、維安等各項需求及經驗都相當成熟，爭取國際棒球賽事主辦權有高度的信心。台中市有「世界棒球之都」美譽，今年於台灣舉辦的國際棒球賽事包括10月亞錦賽、11月世界棒球12強賽預賽，均將於洲際棒球場舉行。

此外，洲際棒球場也曾舉辦過多場國際棒球賽會，如2006年洲際盃、2008北京奧運資格8搶3、2013世界棒球經典賽、2015世界12強棒球賽、2016亞洲青棒錦標賽等，市府目前正積極向中華民國棒球協會爭取東奧棒球最終資格賽在洲際棒球場舉辦。

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