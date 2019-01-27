發票浮報金額欲申請暖冬補助 房客給業者碰釘子

2019-01-27 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕交通部觀光局推動「擴大國旅觀光暖冬遊住宿優惠活動專案」，本月1日至31日的週日至週四入住參與活動的旅館或民宿，可享有1次折抵1房1晚的住宿費用，但卻被民眾發現有業者浮報住宿費用，想向政府核銷申請納稅人血汗錢。

有民眾在臉書社團「爆料公社」表示，24日攜伴入住台中市中區1間旅店，店家指出，2人入住每人600元，共1200元，「暖冬旅遊補助」規定31歲以上、59歲以下民眾可補助每晚每房1000元。不料隔天退房卻發現店家發票上打1500元，比實際住房價多出300元，民眾立刻發覺有異，因補助辦法明訂「房價未達補助金額者，折抵金額以民眾實際支付之房價補助」。

民眾拿著發票與店家理論，對方指出「政府的旅遊補助方案就是這樣！」、「暖冬補助沒用到那麼多，錢也要報你原本暖冬方案的費用」，民眾認為相當不合理，找上經理理論，對方才「心不甘情不願的」開立新發票，將正確金額1200元註記在上面，PO文民眾表示，「雖然只有300元的價差，但這是納稅人的辛苦錢」。

網友們得知這件事情，都認為這位民眾相當有正義感，造福廣大納稅人，也有網友留言提到「記得跟觀光局講比較有用喔」、「不意外，不誠實的商家很多」、「有的店家會漲價賣，兩邊的賺一筆」；觀光局指出，若業者詐領補助、拉抬房價，將被取消補助資格並須負法律責任。

觀看「暖冬旅遊補助」辦法請點擊下面

交通部觀光局網站

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