泰雅神父募款整修天主堂 各界寒冬送暖助他圓夢

2019-01-27 20:09

［記者江志雄／宜蘭報導］天主教靈醫會首位泰雅族神父高國卿是第16屆醫療奉獻獎得主，他要幫家鄉的宜蘭縣大同鄉寒溪天主堂整修工程募款，信奉不同宗教的人士受他大半輩子無私奉獻所感動，跨越宗教籓籬寒冬送暖，助他實現「吃果子拜樹頭」心願。

70歲的高國卿出身大同鄉松羅部落，31歲晉升靈醫會史上第一位泰雅族神父，他自羅東聖母護校畢業，是1970年代國內相當罕見的男護士，2006年榮獲第16屆醫療奉獻獎。

寒溪天主堂已有65年歷史，現由高國卿擔任主任，平時為教友聚會所，也是寒溪部落20多名泰雅族小朋友課輔據點，因屋頂漏水，牆面斑駁，安全堪慮，整修經費估計500萬元，適逢景氣寒冬，募款不易，高國卿一肩扛起募款重任，他說，人生最後夢想是完成寒溪天主堂整修，表達飲水思源心意。

高國卿啟動第一波募款行動，訂於3月10日在寒溪部落舉辦泰雅風味餐募款餐會，預計席開30桌，除了天主教友訂桌，另有不少非教友相助，信奉佛教的宜蘭縣才藝教學服務人員職業工會理事長陳曼玲、道教教友中油三星加油站長張桂崇、基督徒礁溪鄉衛促會理事長林曼玲等人，都挺身而出義賣餐券。

陳曼玲說，高國卿長年幫助別人，現在換大家幫他，眾多好友獲知此事，紛紛跨過宗教鴻溝，一起助他圓夢。

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