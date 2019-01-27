客製做工打出知名度 宜監花燈班收容人笑納年終獎金

2019-01-27 20:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭監獄開設花燈技藝班，傳承傳統技藝，也讓受刑人習得一技之長。每年年關前，花燈需求大增，廟宇、鄉公所訂單接踵而至，扣除成本後，每年訂單高峰期，花燈班獄友工作4個月，平均可獲1萬至2萬元不等「年終獎金」，羨煞其他作業班。

宜蘭監獄從2005年開設花燈技藝班，每年製作特色花燈參展，去年宜監參加嘉義舉辦的台灣燈會，獄友投入半年心血製作的「天翔麒麟」，以作工精細、高品質擊敗其他競爭者，拿下機關團體組「燈王」寶座。

花燈班目前有37名同學，主打客製化及高品質，技藝班導師林日照表示，只要提得出構想，同學都會盡全力完成目標。

大型花燈從草圖、骨架編織、電燈配線到最後完成作品，需用到繪畫、木工、電工、鐵工等專才，因此，花燈班獄友不僅品行良好，手藝也得在水準之上。

宜監花燈班從創立以來，參與全台大小燈會，靠著小而精、小而美的特色，征服不少競賽，在全台打出知名度。不僅廟宇、鄉公所下訂單，連總統府都慕名而來，今年還指定宜監打造小型豬年花燈，放置在府內大廳。

林日照笑說，宜監製作花燈過程遵照傳統工藝，獄友畢業後也能有一技之長，如近年就有畢業獄友接下台灣燈會的花燈製作。

宜監花燈班近期接下冬山鄉公所及新北市廟宇訂單，最近完成作品交付；花燈班從9月接單，過年前交貨，訂單最高峰年收入可達200萬，班上獄友工作4個月，就可獲1萬至2萬元不等「年終獎金」，羨煞獄內作業工廠其他加工班。

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