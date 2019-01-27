埔里桃米生態村 巨幅「黑網仔」彩繪超吸睛

2019-01-27 19:59

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮桃米生態村以生態資源豐富聞名，近2年社區70歲退休的油漆師傅陳萬來，自掏腰包以農用黑網進行動物彩繪，為綠意增添繽紛色彩，除了「野性非洲」、「海底世界」等巨幅彩繪，最近又添加3D創作及「汪星人」為主題的「寵物王國」，無師自通的他將動物畫得維妙維肖，也讓遊客大為稱讚。

全台各地有不少的彩繪村，多半利用建築物牆面或地面進行彩繪創作，但埔里鎮桃米生態村的彩繪圖案，卻是畫在農民常用而俗稱「黑網仔」的黑色網布，幕後推手則是今年70歲的退休油漆師傅陳萬來。

陳萬來18歲就北上當油漆學徒，一路到開業獨當一面，一做半世紀，直到2年前退休返鄉養老，但閒不下來的他則是自掏腰包協助社區美化環境，利用他的專長進行彩繪。

由於社區家戶分散，牆面不易取得，要想營造大型彩繪又儘量節省經費，陳萬來想到農用黑網，50公尺長約700元，沒有美術底子的他，只憑著書本圖鑑、圖卡就能畫出各種動物，而且毛髮細緻、表情逼真，只要完成創作，陳萬來就開心地掛在社區主要道路兩旁，2年來陸續完成「野性非洲」、「海底世界」，最近又多了3D創作及「寵物王國」。

社區居民陳俊男表示，萬來伯的長頸鹿3D創作是畫在凹凸不平的烤漆浪板上，某種角度彷彿關在籠子的長頸鹿正伸長脖子吃草，立體感十足，厲害的是他從未學過；至於39隻的汪星人也畫得維妙維肖，連細微的毛髮也很講究。

陳萬來指出，當初只想為綠意盎然的生態社區增添其他色彩，就用自己最熟悉的油漆來創作，只要社區居民、遊客喜歡，會持續創作下去。

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