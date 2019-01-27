南投沙雕展「大」有看頭 動物遷徙、中興會堂超壯觀

2019-01-27 20:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投國際沙雕展今盛大開展，推出80件嶄新作品，並結合水霧、聲音、燈光、互動等效果，推出4D沙雕饗宴，其中作品「動物大遷徙」，展現生動多樣的非洲草原動物，並有充滿南投特色的中興新村「中興會堂」，不僅沙雕規模更大，作品數也更多，還將與南投燈會配合夜間開放，可望再度掀起觀展熱潮。

南投縣長林明溱今出席沙雕開幕式，邀請民眾春節連假到南投看沙雕、賞花燈，還與名為「縣長送禮物」的沙雕作品合影，由於沙雕主角容貌以林明溱為範本，本尊現身與沙雕同框，引發民眾騷動，也讓遊客對於栩栩如生的沙雕相當驚豔。

主辦沙雕展的文化局局長林榮森表示，此次沙雕展無論規模、數量都比以往大，分為創世紀、神話、沙漠、草原等7大主題，尤其動物大遷徙，是面寬最寬的作品，內有多種動物，民眾可親臨感受，甚至數一數有幾隻動物；另有高近7公尺的中興會堂沙雕，是展品中高度最高的，之後還會搭配燈光秀，精彩可期，即日起展至5月底，並於2月2日至24日，配合一旁的南投燈會延長營運至晚間10點，歡迎民眾相揪逗鬧熱！

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