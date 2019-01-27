老殘父養幼子、單親媽腦瘤兒 翻轉生命懂得愛

2019-01-27 23:23

〔記者方志賢／高雄報導〕慈濟基金會高雄分會今在高雄靜思堂、鳳山聯絡處舉辦冬令發放圍爐，在慈濟社區關懷據點擔任小組長的林先生現身說法，述說走過兩度離婚、脊椎受傷、照顧一對稚子的生命故事；單親媽阿楨獨力撫養腦瘤兒，貧病交迫時，慈濟志工即時協助，幫她走出人生的低潮，迎向希望。

71歲林先生原從事保全工作，曾有兩段婚姻，晚年得一對兒女，兒子7歲，女兒9歲；2016年4月騎摩托車摔倒，造成脊椎移位，他年邁、身體無法負荷，亟待經濟上救助。

林先生雖慢性病纏身，仍堅持自己照顧兩個孩子，陪伴志工邀約他參加社區親子成長班活動，並提供長期照顧、急難救助及新芽獎學金等。

林先生感念社會幫助，每月捐款成為慈濟會員外，也開始每週到鳳山北門里社區關懷據點擔任小組長，一起陪伴在地長者健康、快樂度過晚年生活。

54歲的阿楨在早餐店上班，一人獨自扶養獨子小詠，3年前小詠飽受不明頭痛、嘔吐就醫，沒想到檢查竟罹患罕見的惡性松果體腦瘤所致，不僅需開顱手術切除腦部腫瘤，手術後更需長達一年與逾10次的放、化療療程。

經榮民總醫院轉介，2016年8月慈濟高雄分會開案關懷，協助小詠每學期註冊學雜費、交通費及午餐費，幫助阿楨母子渡過難關。

小詠手術後一度說話、喝水都成問題，他卻克服逆境課業都是班上第一名，恢復健康的他去年還參加「全國高級中等學校專業群科107年專題及創意製作競賽」，榮獲專題組電機與電子群第一名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/