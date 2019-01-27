四國五行象棋全國錦標賽 200參賽者高科大以棋會友

2019-01-27 22:20

〔記者方志賢／高雄報導〕第6屆四國五行象棋全國錦標賽今在高雄科技大學舉行，全國200名參賽者以棋會友，其中有13位7段以上的高段棋士難得齊聚一堂，角逐高額獎金，高雄市復國里5名80歲以上的長者棋士也報名同樂。

四國五行象棋發明者高科大土木系教授沈茂松表示，四國五行象棋為教育部典範科技大學文創商品化的產品，更被喻為戰國時代的象棋。全球有20幾個國家、2億多人下象棋，高科大四國五行象棋給奕棋者另一種選擇。

沈茂松指出，為推廣象棋文化，特別邀全國7段以上棋士參賽，有8段的馬仲威、劉國華、葛振衣、趙奕帆；7段的陳立豐、賴柏昌、黃信毅、劉安生、宣永章、阮明昭、林世偉、莊文濡、林榮賢等象棋界前輩共襄盛舉。

今年獎項特別加碼，只要是社會組雙打比賽獲前4名的8位選手，明年參賽可享台灣各地來回車馬費、免費住宿，吸引不少棋手躍躍欲試。

高科大四國五行象棋的走子與傳統象棋相同，唯一不同的只有兵、卒，未出國時可左、右、前進一步，出國後可前、後、左、右二步，但不能回國。

四國五行象棋因已跳脫傳統象棋的思考模式，故曾有五段的教練走兩國，對奕兩個一段與二段的學生，連輸六盤的記錄；印證「兩個臭皮匠戰勝一個諸葛亮」的名言。

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