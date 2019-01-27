防托育機構兒虐 衛福部擬推吹哨者制度

2019-01-27 19:36

〔記者林惠琴／台北報導〕托育機構陸續傳出兒虐案，立委蘇巧慧與多名新北市議員提議建立吹哨者制度，鼓勵托育人員通報，建立一道防護機制。對此，衛福部長陳時中接受電視媒體專訪時指出，將會研擬相關從業人員的吹哨者制度，甚至優於部分托育機構的內部保密條款，期待讓吹哨者無後顧之憂。

陳時中表示，遭遇虐待的孩童可能情緒會出現驚恐等變化，但發生在托育機構內的兒虐事件，一般人或家長可能仍難以察覺，儘管部分托育機構在孩童活動空間裝有監視器，卻還是有看不見的死角，因此若能夠建立吹哨者制度，讓相關從業人員勇於通報，或許更有助於揭發問題。

陳時中補充，除了建立吹哨者制度外，發生兒虐事件也可撥打113保護專線，或是利用「社會安全網 關懷e起來」網頁通報或諮詢。

陳時中強調，目前社會安全網已編列預算3年約68億元，並將增加1856名社工等人員，預計人力將從現在的1000多人提升至3000多人，同時建立更完善的預警、通報、追蹤與資訊系統，相信兒虐或家暴事件會日益減少。

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